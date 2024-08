Mercato Napoli affare completato | la firma dopo il weekend

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 24 agosto 2024) Trattativa ormai completata, fissate anche le visite mediche e il giorno della: ecco quando sbarca in Italia il nuovo acquisto delSta per cominciare l’ultima settimana di calciodiché Antonio Conte lavorerà con gli elementi a sua disposizione e dovrà aspettare gennaio per richiedere, eventualmente, rinforzi e nuove leve. In questi giorni ilè particolarmente attivo, poiché ci sono ancora molte operazioni da completare e definire. Innanzitutto, la dirigenza azzurra lavora per l’uscita di differenti esuberi. Il prossimo a lasciare la città sarà Cheddira, promesso sposo dell’Espanyol. E poi ci sarà da piazzare Zerbin, Mario Rui e chiaramente anche Osimhen. Nel frattempo, Giovanni Manna sta definendo alcuni colpi in entrata per rinforzare la rosa di Conte, che si aspettava qualcosa in più evidentemente dal tasso tecnico del gruppo.