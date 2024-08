Matt Hardy ricorda Bray Wyatt nel primo anniversario della sua scomparsa

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 24 agosto 2024) Il 24 agosto 2023 il mondo del wrestling è stato scosso dall’improvvisadi. Durante il corsosua carriera,ebbe un memorabile percorso come tag team partner di, il quale ha reso omaggio anelsua. Nel 2018,, nel suo personaggio “Woken”, si unì aper formare il tag team noto come The Deleters of Worlds in WWE.conquistarono persino i Raw Tag Team Championships e, successivamente, ebbero una faida tra di loro.è intervenuto su X (precedentemente noto come Twitter) dove, con un toccante post, ha espresso quanto gli manchi e quanto lo ami, definendoun grande uomo, un padre incredibile e una delle menti più creative del wrestling.