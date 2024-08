LIVE Sonego-Michelsen 2-0 ATP Winston-Salem 2024 in DIRETTA | iniziata la finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-0 Tira la seconda, commette il 1° doppio fallo. BREAK! 30-40 Favoloso dritto vincente in cross, cambio di ritmo letale di! Palla break! 30-30 Altra prima solida. 15-30 Prima vincente. 0-30 Errore di dritto dell’americano. 0-15 Errore di rovescio. 1-0 Prima vincente! 40-0 Bene con il dritto e con la chiusura al volo. 30-0 Ace (1°)! 15-0 In rete il passante di rovescio di . Lorenzoal servizio Giocatori in campo! 22:53 Il torinese cerca la quarta affermazione nel circuito maggiore, dopo che aveva trionfato ad Antalya nel 2019, Cagliari 2021 insieme alla già citata Metz nel 2022. 22:48 Per il primo titolo in due annidovrà sconfiggere un rivale molto quotato. Il promettente 21enne Alexinllo ATP c’è già stato, a Newport 2023 quando perse dal francese Mannarino.