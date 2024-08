La strage degli alberi Vigili del fuoco al lavoro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Ideldi Ascoli sono intervenuti per mettere in sicurezza alcune zone di Castel di Lama. A sollecitare il loro intervento è stato il comune: "Abbiamo chiesto – ha detto l’assessore Falcioni – l’intervento deidelper risolvere situazioni pericolose,che a seguito delle intense piogge e del vento si erano inclinate pericolosamente sulla strada. Sono intervenuti in via Mellone, sulla Transcollinare, in contrada Valentino per tagliare i rami che erano crollati sulla strada. In alcuni casi è stato un intervento precauzionale, per garantire la sicurezza, proprio in questi giorni abbiamo dovuto abbattere anche uno splendido esempio di quercia, che apparentemente sembrava in ottima salute, invece a seguito dell’intervento dell’agronomo è risultata malata e quindi prima che succedesse qualcosa abbiamo preferito abbatterla.