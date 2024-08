Inter ultimi sforzi sul mercato per gli esuberi | uno già piazzato! – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024) Nell’ultima settimana dil’ha ancora una missione da completare: cercare di trovare una sistemazione a una serie di calciatori consideratidella rosa di Simone Inzaghi. DIFFICOLTÀ – Mentre l’si affretta a concludere ilin uscita, con la trattativa per Tomas Palacios che completa i rinforzi richiesti da Simone Inzaghi, in entrata c’è ancora un bel po’ di lavoro da svolgere. Com’è noto da tempo, infatti, la dirigenza nerazzurra ha deglida smaltire e per i quali trovare una sistemazione prima che la finestra estiva disi concluda. Tra questi il più complicato da piazzare è Joaquin Correa che, pur avendo attivamente partecipato alla preparazione estiva dell’, non risulta idoneo al progetto nerazzurro. Praticamente zero le offerte concrete ricevute dai club, come zero ad oggi le possibilità che l’argentino lasci l’