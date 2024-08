Festone da record successo per il concerto degli Zero Assoluto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 24 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPiazzale San Pio gremito all’inverosimile per ilnell’ambito della 133^ edizione del. Un pubblico partecipe che ha cantato dall’inizio alla fine della serata, coinvolto da Thomas De Gasperi, Matteo Maffucci e dalla loro band, persone disponibilissime ma soprattutto grandi protagonisti di un significativo segmento della musica italiana di qualità, tant’è che sono arrivati fan da ogni dove. Si stima che, solo per il, ieri sera a Grottaminarda vi fossero tra le 8mila e le 9mila persone, più quanti erano interessati agli altri momenti di intrattenimento tra lunapark, bancarelle del tradizionale Torrone e di altre bontà gastronomiche e lo spettacolo finale di Radio Arc Rete 101 in Piazza XVI Marzo, il numero delle presenze sale a circa 15mila.