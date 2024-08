Chiusi per ferie con stile Torna la disfida dei cartelli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024) Il messaggio che ruota attorno alla pausa estiva di un’attività è per sua natura piuttosto semplice. Ma può essere declinato in una miriade di modi. Basta non impigrirsi, limitandosi a scaricare con un clic il modello preconfezionato da internet. E sforzarsi, invece, di scegliere la parola giusta, di fare sintesi creativa, dando libero sfogo alla fantasia per riempire lo spazio retorico di un cartello. La scelta distintiva di alcuni pubblici esercizi e negozi in città. Il laboratorio di “Fcf”, che effettua riparazioni fotografiche in viale Friuli, scrive una sorta di calembour: "Siamoper chiusura, riapriremo alla riapertura", precisando che sarà il 26 agosto. Di tutto altro tenore il cartello di “Latteneve”, gelateria di via Vigevano, che sui social informa della serrata fino al 30 agosto.