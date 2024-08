Villa Alberti in festa Sfilata di cappelli per ’Un fiume di paglia’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024) Torna lunedì 2 settembre (ore 21) l’iniziativa ’Undiche sarà ospitata quest’anno a, recentemente acquistata dal Comune. Modelle e modelli (tutti volontari della zona) indosseranno imessi a disposizione dal Consorzio ’Il Cappello di Firenze’, che riunisce le aziende della zona specializzate nella realizzazione di copricapo. Protagonista dell’evento sarà la paglia, ma non si tratterà dell’unico materiale al centro della manizione, che vuole essere una vetrina anche per altre attività locali. La lavorazione del cappello di paglia, che ha determinato buona parte della fortuna economica della Piana fiorentina, è nata a Signa dall’intuizione di Domenico Michelacci che, nel 1718, pensò di utilizzare il grano non per ricavarne farina, ma paglia e quindi trecce e