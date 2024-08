Stangata di Settembre | Corredo Scolastico in Aumento Fino al 15%

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 23 agosto 2024) Roma - Con l'avvicinarsi dell'inizio del nuovo anno, le famiglie italiane si preparano ad affrontare la consueta impennata delle spese legate all'acquisto di libri e materiali per la scuola. Secondo il Codacons, l'anno in corso non fa eccezione, con un incremento significativo dei prezzi, in particolare per i prodotti "griffati" destinati agli alunni. L'offerta sul mercato è vasta e varia, con una gamma di prezzi che rispecchia la domanda crescente di marchi molto popolari tra i giovani. Zaini, diari e astucci legati a brand famosi sono tra i prodotti che hanno subito i maggiori rincari, con aumenti che possono arrivareal 15% rispetto all'anno precedente. Nei negozi specializzati, sia fisici che online, il costo di uno zaino di marca può superare i 200 euro, mentre un astuccio attrezzato può raggiungere i 60 euro.