Napoli-Bologna fa 151 | dalla caduta con Zeman al 6-0 di Sarri

(Di venerdì 23 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIlè stato spesso corsaro impietoso quando è stata ospite al San Paolo, oggi Maradona, ma è stata anche tappa importante per volare in alto. Domenica sera sarà la centocinquantunesima volta che iled ilsi affronteranno, tra A, B e Coppa Italia.si presenta come la partita del riscatto per la squadra di Conte: d’altronde, dopo la debacle di Verona, gli azzurri sono chiamati alle armi. La conferenza dell’allenatore delrinnova fiducia ai suoi: “Sono uomini, sono persone perbene, ci tengono al, ed io ho un patto di fede con loro“. Parole che suonano decisamente meglio rispetto a quelle della vigilia contro gli Scaligeri. La squadra di Italiano, di contro, arriva adopo il pareggio casalingo contro l’Udinese., squadra decisiva per volare ad alta quota.