Incendio a Formia in fiamme un deposito giudiziario di macchine

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 23 agosto 2024), 23 agosto 2024 – Nella tarda serata del 22 agosto a, i carabinieri della locale Stazione, sono intervenuti a seguito di undivampato presso undi autovetture. Le, che prima hanno interessato alcune sterpaglie del campo attiguo al sito, si sono propagate velocemente ed hanno interessato 8, custodite all’interno del. Sul posto, sono intervenuti i mezzi dei Vigili del Fuoco di Gaeta che hanno domato l’. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Stazione ditesi a verificarne le cause. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo linke seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.