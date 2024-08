Cucina sostenibile La marmellata con bucce d’anguria

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Da tempo l’attenzione di chef ed esperti diè concentrata sull’importanza di utilizzare i cosiddetti ‘scarti’ alimentari. Una scelta, a vantaggio di ambiente e portafoglio. Qualche esempio? I gambi dei broccoli e dei carciofi, opportunamente pelati, sono ottimi da consumare crudi o saltati. E ancora, ledi patate e di carote – meglio se biologiche – salate e passate in forno, diventano uno snack, perfetto per l’aperitivo con gli amici. Mentre il pane secco si trasforma nell’ingrediente principale di gustose preparazioni come canederli, crostoni e persino dolci torte. Un’idea originale, adatta alla stagione estiva, è larealizzata con le. Una ricetta golosissima e a costo quasi zero proposta da Maria Antonietta Ficano, autrice di libri disiciliana.