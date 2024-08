Caso Sinner è bufera | Hanno fallito miseramente

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 23 agosto 2024), èattorno a quello che è successo a Jannik, trovato positivo e prosciolto. La dichiarazione ufficiale è clamorosa Jannik, numero uno al mondo del tennis, non vive da un po’ di tempo dei momenti sereni. Prima la rinuncia alle Olimpiadi con annesse polemiche, poi la positività senza squalifica perché giustamente è stato ritenuto non colpevole. O, per meglio dire: ha fatto capire a tutti la buona fede e le sue prestazioni sportive non sono state alterate. Jannik(Lapresse) – Ilveggente.itInsomma, sempre al centro delle polemiche. E dopo la notizia venuta fuori sono stati diversi gli ex colleghi che loattaccato. Kyrgios, ad esempio, ha creduto poco alla crema; mentre altrimesso in evidenza quelli che, secondo loro, sono due pesi e due misure.