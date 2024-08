Atalanta El Bilal Touré va allo Stoccarda | in prestito con diritto di riscatto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Bergamo, 23 agosto 2024 – In attesa di chiudere per il 28enne difensore brasiliano Rodrigo Becao, in uscita dal Fenerbahce, l’questo pomeriggio ha concluso definitivamente, nero su bianco, il trasferimento a titolo temporaneo di El. Il non ancora 23enne attaccante maliano lascia Bergamo con la formula deloneroso, da circa 4 milioni, con ildia determinate condizioni per il club tedesco a 18 milioni più ulteriori bonus, per un affare complessivo intorno ai 24-25 milioni.