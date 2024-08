Tim Curry torna a recitare al cinema dopo 14 anni ecco dove lo rivedremo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 22 agosto 2024) L'attore di IT e The Rocky Horror Picture Show non appare sul grande schermo dal 2012, anno in cui ha avuto un brutto ictus Timtornerà sul grande schermo per la prima voltaoltre un decennio con Stream. Cinquant'essere diventato un'icona di Hollywood con The Rocky Horror Picture Show,apparirà nel suo primo film dal 2010. Stream avrà un'uscita limitata nelle sale, ma rappresenta il primo film perdai tempi di Ladri di cadaveri - Burke & Hare; da allora l'attore ha lavorato quasi esclusivamente come doppiatore. L'ultimo ruolo live-action diè stato nel remake televisivo del 2016 di The Rocky Horror Picture Show su FOX.ha avuto un ictus nel 2012 e da allora ha