Spuntano Buonaiuto e Gaston Pereiro

(Di giovedì 22 agosto 2024) "Finchè non si concretizzeranno alcune uscite, non ci saranno entrate". Lo ripetono come un mantra tra le fila della dirigenza bianconera, ma è scontato che comunque si stiano muovendo, poichè il mercato del Cesena non è assolutamente finito: due, se non tre, le pedine che mancano per completare la rosa a disposizione di mister Mignani. E allora un’ipotesi potrebbe essere rappresentata dal trequartista uruguaiano del Cagliari Gastón, lo scorso anno in prestito alla Ternana, di proprietà del Cagliari. È tra i giocatori fuori dal progetto tecnico dei sardi di Davide Nicola. Il suo contratto con i rossoblù scadrà nel giugno del 2025. Ha un ingaggio pesante – decisamente fuori budget per il Cesena e per mezza serie B (lo vuole anche il Bari) –, ma l’anno scorso fu comunque il Cagliari a coprirne le spese quando era in prestito alla Ternana.