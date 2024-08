Prostitute tossici e ratti grossi come gatti Sembra una città di zombie e il comune non fa nulla | lo sfogo disperato di Pete Kumar

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Desolato, spettrale, pieno di rifiuti abbandonati, spaccio di droga. No, non è un film poliziesco con tanto di scena d’inseguimento, ma il quartiere Soho, di Birmingham dove i residenti si sono stufati dei mucchi di spazzatura e i, grandi, che si aggirano tra le strade. Divani, letti, water. Di tutto è stato abbandonato nella zona e i residenti sostengono sia colpa di un gruppo di ex inquilini che hanno scaricato rifiuti circa quattro anni fa, spingendo gli altri a fare lo stesso. E ora, dato che la zona ha perso quel fascino di un tempo, è diventato un luogopere tossicodipendenti che camminanoglidella serie The Walking Dead. “Ogni volta che chiamiamo il consiglio, si rifiutano di pulire perché è una proprietà privata. Non ci sono confini lì, è un’area aperta – dice, proprietario di un salone di bellezza della zona -.