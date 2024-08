Mikla Ivasiuk ucciso a calci e pugni fuori dal bar il titolare | Non mi sono accorto di nulla Caccia al fuggitivo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024) L’uomo di origini marocchine, il terzo che manca all’appello per incastrare tutte le tessere mancanti di questo omicidio, è ancora un. I carabinieri della Compagnia di Clusone stanno facendo terra bruciata attorno: in particolare tra coloro che potrebbero fornire una base di appoggio, un nascondiglio. È scappato dopo l’omicidio con l’aiuto di uno dei presenti, il 46enne di Spinone al Lago (gli avrebbe fornito l’auto per allontanarsi), arrestato assieme al 29enne, con precedenti, colui che nella ricostruzione degli inquirenti, che lunedì avrebbe sferrato il violento pugno in faccia all’ucraino Mikoladal Rosy bar di Casazza, gestito da cinesi.barcolla prima di cadere sull’asfalto, con la parte sinistra del volto insanguinata. Per il primo l’accusa è di favoreggiamento, per l’altro di omicidio, così come per il marocchino, senza fissa dimora.