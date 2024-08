M Oriente | No concessioni da Netanyahu

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 22 agosto 2024) 12.01 Il premier israelianonon ha cambiato idea sul controllo militare israeliano sul Corridoio Philadelphia , nella Striscia di Gaza. Lo scrive il Times of Israel, citando una fonte anonima dell'Ufficio di. La fonte nega quanto affermato da funzionari Usa sullecheavrebbe fatto parlando con Biden. Intanto l'Idf riferisce di 50 "terroristi" uccisi nelle ultime ore a Rafah, nel Sud della Striscia. Idf in azione a Nord a Khan Younis e Deir al-Balah.Colpite in Libano postazioni Hezbollah.