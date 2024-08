Hellas Verona vs Juventus | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 22 agosto 2024) Gara valida per la seconda giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Si affrontano due squadre che promettono spettacolo avendo vinto entrambe largamente all’esordio.vssi giocherà lunedì 26 agosto 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Bentegodi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Esordio trionfale quello degli scaligeri che hanno travolto davanti al proprio pubblico il Napoli per 3-0. Un risultato inaspettato alla vigilia ma meritato per quanto visto sul campo e che ha permesso alla squadra di Zanetti di riscattare la brutta eliminazione dal primo turno di Coppa Italia per mano del Cesena. Successo netto e convincente anche per i bianconeri del nuovo corso targato Thiago Motta che hanno vinto e convinto contro il Como. Adesso sotto con gli scaligeri per un altro bottino pieno, ma guai a sottovalutare l’impegno.