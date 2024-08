Grembiuli verdi a scuola contro gli stereotipi di genere | svolta woke e bufera

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 22 agosto 2024) La culturacolpisce ancora e arriva a. A dare fastidio, ora, sono iindossati dagli alunni in classe. Al posto di quelli a quadretti bianchi e rosa per le femmine e bianchi e blu per i maschi, l'Istituto comprensivo di Salice Salentino-Guagnano, in Puglia, ne ha proposto uno verde chiaro per tutti. La decisione è arrivata dopo una riunione del Collegio dei docenti con il dichiarato obiettivo di "creare un ambiente scolastico più equo e inclusivo". La novità, che ha già fatto rumore in rete, è stata messa in calendario per il prossimo anno ed è stata presentata ai genitori dei bambini direttamente dal dirigente scolastico Michele Serra. Come si legge sul Corriere della Sera, l'iniziativa è stata adottata da poche altre scuole in Salento. Un cambiamento, questo, che verrà introdotto in maniera graduale.