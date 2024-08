F1 Fernando Alonso | Per Aston Martin la priorità è trovare la strada giusta verso il 2025

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024)non sta vivendo un 2024 all’altezza delle aspettative, soprattutto a causa delle deludenti prestazioni dirispetto ai quattro top team del momento Red Bull, McLaren, Ferrari e Mercedes. Il veterano spagnolo è consapevole di dover attendere almeno la prossima stagione per sperare di tornare stabilmente nella lotta per i podi, mentre nell’ultima fase di questo campionato sarà costretto a sgomitare a centro gruppo. “Il nono e il decimo posto, a ogni gara, è il nostro obiettivo. Le prime quattro squadre sono tra i 30 e i 45 secondi davanti a noi ogni gara. Per essere tra i primi otto, abbiamo bisogno di un ritiro da parte delle auto che ci precedono. Quindi, sì, assicurarsi il nono e il decimo posto non è così facile. In effetti, nelle ultime gare non ci siamo mai riusciti“, dichiara l’ex ferrarista alla vigilia del weekend di Zandvoort.