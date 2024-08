Esco con un nodo alla gola e la nostalgia di una perdita | Concita De Gregorio riappare dopo le dimissioni dall’ospedale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) La malattia, quella brutta, il ricovero in ospedale, per il terzo anno consecutivo. La vita dide, la giornalista che nel 2023 aveva annunciato di aver avuto un tumore maligno, ha preso una piega inaspettata. Ma la giornalista affronta con il sorriso anche la più dura delle battaglie. Così,essere stata dimessaSant Pau di Barcellona, dove era stata ricoverata, Desi è affidata a Instagram per condividere i suoi pensieri con i suoi fan. “Devo un grazie monumentale a tutti voi per le parole, i gesti, le lettere, i doni di questi giorni che – con chiarezza, per me – segnano un confine fra il tempo di prima e quello di ora- scrive la giornalista su Instagram -. Non ho potuto rispondere a ciascuno come avrei voluto. Lo faccio qui con un racconto che comincia dfine. 20 agosto.