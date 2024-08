EA FC 25 Ruoli e Focus | cosa sono e qual è la differenza

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di giovedì 22 agosto 2024) Per capire benee cos’è ilè latra loro e come si integrano l’uno con l’altro facciamo un passo indietro ed ricordiamoci la situazione di FC 24. Attualmente tutta la nostra attenzione nel fare le formazioni è incentrata sull’intesa e suiche ogni giocatore può interpretare. I, in FC 24, ci permettono di creare una intesa a formazione massima che possiamo cambiare (e ciò succede la maggior parte delle volte) in game usando le freccette del pad. In questo modo, come ben sapete, si può passare da un 4-4-2 a un 3-4-3 con estrema facilità e – attenzione – la posizione finale che assumerà un giocatore sarà ininfluente sulle sue prestazioni perché la sua intesa rimane quella di inizio partita. L’esempio più frequente avviene quando un AT diventa il terzo di centrocampo nel 4-3-2-1.