Chi sono Vic e AI Steve i bot IA candidati alle elezioni

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 22 agosto 2024) C’è una nuova intelligenza in città, precisamente all’interno delle schede elettorali. Con un bizzarro colpo di scena, due chatbot si candidano per la prima volta: Vic è in corsa per la carica di sindaco a Cheyenne, nel Wyoming, mentre AImira a diventare il primo deputato IA del Parlamento britannico. Victor Miller, residente a Cheyenne, nel Wyoming, ha presentato i documenti per la candidatura a sindaco con il nome di “Vic”, “Virtual integrated citizen”. Durante un evento nella biblioteca della contea della capitale, dietro un leggio con un cartello che recitava “AI for mayor”, ha promesso di affidare la gestione della città a un bot IA. In quella che, secondo gli esperti di AI, è una novità assoluta per le campagne politiche statunitensi, Miller ha dichiarato agli organi di informazione locali che la forma di governo proposta è un “approccio ibrido”.