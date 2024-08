Anziano morto a Spoleto indagini per omicidio preterintenzionale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024), 22 agosto 2024 – Ci sono due nomi iscritti al registro degli indagati per la morte del 98enne spoletino deceduto dopo essere stato dimesso dall’ospedale. La Procura della Repubblica di, coordinata dal dottor Claudio Chicchella, ha aperto un fascicolo d’indagine per il reato di. L’uomo è deceduto lunedì mattina nella sua abitazione, ma l’esposto alla Procura da parte dell’avvocato Pietro Morichelli è antecedente è riguarda un episodio avvenuto oltre un mese fa. Un litigio con due vicini di casa, una coppia, sembrerebbe per questioni legate al condominio. L’uomo sarebbe stato colpito con un pugno al volto ed è stato ricoverato all’ospedale di Terni. A chiedere di fare chiarezza sui fatti ora è il figlio del 98enne e la Procura ha disposto l’esame autoptico sulla salma che sarà eseguito dal medico legale domani mattina, 23 agosto, a Perugia.