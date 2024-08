Vuelta a España 2024 oggi in tv tappa 21 agosto | orari inizio e fine programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

Dopo lo scoppiettante arrivo in salita di ieri, è in arrivo l'occasione più ghiotta di tutte per i velocisti, con una frazione che presenta tanta discesa e un'ultima parte completamente piatta. Arrivo nella maestosa Siviglia, in una delle città più belle della Spagna. L'occasione più nitida e ghiotta per i velocisti di tutte e tre le settimane. Ci sono state già due volate, mapotrebbe essere praticamente l'ultima occasione per gli sprinter. Sono 177 i chilometri da percorrere per la carovana dalla partenza di Fuente del Maestre all'arrivo, in una delle rarissime frazioni senza neanche un GPM. Non è completamente piatta, ma il dislivello è in positivo. Ultimi 20 km che sono un tavolo da biliardo, con la bagarre che inizierà già allo sprint intermedio di La Algaba, posto molto vicino all'arrivo.