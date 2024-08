Sono avverso alle donne di potere ma non misogino | oggi le donne sono impotenti

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Prego di riuscire a smettere di definirmi. Non perché debba sfuggire alla nuova severissima censura inglese (non frequento la perfida Albione). Ma perchéla mia avversione riguarda soltanto ledi. E se il mio problema si riduce alfemminile la definizione di, che tanto mi piaceva, che ancora un po’ mi piace, non mi descrive più: quasi tutte le. Le Sodomiadi di Parigi - “un salto di qualità nell’attacco” (Eugenia Roccella) - hanno sancito il sorpasso di omosessualismo e genderismo nei confronti del femminismo. E del femminile, apparso tristemente passato di moda Se a ciò aggiungiamo immigrazionismo e islamismo ecco uno spaventoso ircocervo ideologico davanti al quale la donna, peggio se giovane donna, peggissimo se giovane donna bianca, risulta indifesa.