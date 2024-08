Settimana corta in estate ecco come puoi gestirla al meglio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Acque cristalline, piedi immersi nella sabbia e un po’ di meritato relax. L’evoca soprattutto contesti vacanzieri, a maggior ragione se si è costretti a restare in città e a lavorare e ci si immagina, invece, spaparanzati al sole altrove. In ogni caso anche dopo Ferragosto, vari uffici continuano a essere ancora a mezzo regime, con tanti dipendenti che partono per le ferie proprio ora. Non solo: sono molti i professionisti che scelgono di lavorare con vista mare, seguendo il trend della workation (mix di work e vacation), una tendenza in crescita grazie all'aumento degli smart worker, che nel 2023 hanno raggiunto i 3,5 milioni stando ai dati dell'Osservatorio sullo Smart Working del Politecnico di Milano. Per loro, ma soprattutto per chi resta in azienda nei mesi estivi, mantenere alta la concentrazione e la motivazione diventa sempre più difficile.