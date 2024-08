Seth Rollins torna sui social per celebrare un importante traguardo per la sua carriera

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 21 agosto 2024)è attualmente in pausa e lontano dal ring, mantenendo un profilo basso da quando è stato messo fuori gioco da Bronson Reed durante Monday Night RAW. Tuttavia,ha recentemente rotto il silenzio perunsignificativo: il 10° anniversario della sua scuola di wrestling, la Black and Brave. Questa occasioneera troppo speciale per The Visionary per lasciarla passare senza condividere la sua gioia con la comunità del wrestling. Prima di unirsi alla WWE,combatteva con il nome di Tyler Black, ed è per questo che la sua accademia di wrestling si chiama Black and Brave, aperta insieme al suo partner Marek Brave.ha utilizzato Instagram per esprimere la loro sincera gratitudine e riflettere sul percorso della loro scuola di wrestling, Black & Brave.