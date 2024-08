Sai che l’AI soffre di allucinazioni? Ma come e chi la può guarire?

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Può capitare spesso che ChatGPT o altri chatbot virtuali basati su AI (Intelligenza Artificiale), che rispondono sempre in modo dettagliato e convincente alle domande poste dagli utenti, diano però informazioni del tutto false. Questa è la prova chedi. Secondo una ricerca condotta dalla società Vectara, infatti, GPT-4, che alimenta un modello avanzato di ChatGPT,dinel 3% dei casi, Claude 2 di Anthropic nenell’8,5% dei casi e Palm di Google supera in alcune sue versioni (oggi superate da Gemini) anche il 27%. Questo crea un grosso limite ai nuovi modelli linguistici, i large language model (Llm), soprattutto in settorila sanità, l’istruzione o il giornalismo, dove l’accuratezza delle informazioni è fondamentale.