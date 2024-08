Pellezzano gestione dei rifiuti | Maxi controlli a Cologna e in altre 10 strade cittadine

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Continua l’intensa attività di controllo degli Ispettori Ambientali in tutto il territorio cittadino, Questa mattina in collaborazione con il personale della ?????????? ??????? (società in House del Comune) sono stati effettuati intesiin tutta la città, in particolare nella Frazione, dove sono emerse numerose criticità, elevando oltre 5 contravvenzioni. Ricordiamo alla cittadinanza che: ????’??????????????? ????????? ????? ???? ??????? ??? ??? ??????? ???????????? ????? ????? ???????????, ? ??? ?????? ??? ??????? ?????? ?????????; ??? ????????? ????? ????? ????????? ????? ???????? ??????????? ????? ?? ??????? ???? ??? ?????????? ???? ? ????????? ???????? ??????? ??? ???????? ??? ????? ?????;Ingombranti LaServizi s.r.