Mio figlio 15enne viaggia da solo in Europa e sono stata criticata La violenza sessuale? Più facile accada con qualcuno che conosci | Kirstie Allsopp furiosa

(Di mercoledì 21 agosto 2024) In Gran Bretagna è famosa grazie al reality britannico “Location, Location, Location”. Quindi di conseguenza tutti puntano il dito sui protagonisti e sulle loro scelte. Ed è quello che è accaduto ad una delle protagonista“finita nei guai” e nell’occhio del ciclone del Web per aver lasciato che ilquindicenne Oscar Hercules andasse in InterRail per tre settimane in giro per l’. I fan hanno mosso critiche pesante perché in molti pensano che ilfosse troppo giovane per fare una vacanza in interRail per tre settimane. Una utente ha scritto che “non si sarebbe mai perdonata, se le cose fossero andate male”. Ma c’è chi ha preso le difese dia metà: “Non puoi avvolgerli in un batuffolo di cotone, ma può essere un mondo pericoloso e a 15 non si è abbastanza maturi gli incontri che si posfare“.