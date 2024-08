Luigi Strangis di Amici stream comprati? Caso canzoni sparite da Spotify

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 21 agosto 2024), vincitore della 21esima edizione didi Maria De Filippi, si trova al centro di una polemica dopo che due dei suoi brani, Adamo ed Eva e Stupida Libertà, sono stati rimossi da. La decisione ha sollevato molte domande tra i fan dell'artista e gli addetti ai lavori, in particolare perché lerestano disponibili su altre piattaforme diing come Amazon Music e Apple Music. Nonostantenon abbia rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla rimozione delledi, si ipotizza che il motivo sia legato agli ascolti artificiali. Questo fenomeno, noto anche comeing fraud, riguarda l'acquisto di ascolti generati da bot e script che gonfiano artificialmente i numeri di un brano., negli ultimi tempi, ha intensificato il monitoraggio di queste attività per mantenere l'integrità della sua piattaforma.