Lucca una città che si fa tela per l’arte

(Di mercoledì 21 agosto 2024), ladelle mura, si trasforma in un palcoscenico d’eccezione perBiennale Cartasia, la rassegna internazionale dedicata alla paper art che attira appassionati e curiosi da tutto il mondo. Per due mesi, il centro storico diventa unasu cui oltre 40 artisti provenienti da ogni angolo del globo dipingono suggestive opere d’arte realizzate interamente in carta e cartone. View this post on Instagram A post shared by CONOSCERE(@conoscere) Un’invasione di sculture e installazioni Sette maestose installazioni outdoor invadono gli angoli più suggestivi della, sfidando i sensi del visitatore. In Piazza San Michele, l’americano Michael Stutz cattura l’attenzione con “Inverted world”, un’opera che rappresenta un mondo capovolto dominato dalla tecnologia, in cui l’uomo lotta per affermare la propria identità.