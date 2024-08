L' esperto di doping | L' assoluzione di Sinner è incomprensibile

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 21 agosto 2024) AGI - "Èchesia stato assolto da un tribunale in questo contesto. Non c'è modo di aggirare il fatto che Clostebol comporta automaticamente una squalifica da due a quattro anni. È una vicenda che puzza da morire". L'ditedesco Fritz Soergel ritiene "insostenibile" che il numero 1 del tennis mondiale Jannikpossa prendere parte agli Us Open che inizieranno lunedì prossimo a New York nonostante l'dopo due test antipositivi. Allo stesso tempo Soergl, "spera che l'agenzia antiamericana Usada ed il boss Travis Tygart entrino in scena" e possano cosi' impedire all'italiano di iniziare il torneo.