L' assoluzione di Sinner non ha convinto tutti

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 21 agosto 2024) AGI -è stato scagionato dalle accuse di doping volontario, ma nel mondo del tennis c'è qualcuno che è scettico rispetto alla tesi dell'assunzione involontaria e sulla tesi del passaggio del proibito Clostebol dalle mani del fisioterapista Giacomo Naldi, che lo aveva utilizzato per curarsi una ferita a un dito, al corpo del numero uno del mondo. Il Corriere della Sera mette in fila le dichiarazioni via social di Nick Kyrgios, Denis Shapovalov e Lucas Pouille: "Ridicolo, che sia stato accidentale o pianificato - ha tuonato l'australiano Kyrgios su X - se sei risultato positivo per due volte al test con una sostanza proibita dovresti stare fuori due anni". Shapovalov fa notare la diversità di misure adottate per altri colleghi: "Non riesco ad immaginare cosa stiano provando in questo momentogli altri giocatori che sono stati squalificati per sostanze contaminate.