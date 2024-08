In un piccolo borgo abruzzese si mangia una grande polenta con le salsicce

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 21 agosto 2024) L’Abruzzo è una delle regioni italiane in cui è ancora possibile trovare, senza particolare difficoltà, quella salda autenticità che avvolge e accoglie il visitatore, ancor di più se arriva in questa terra lasciando il caos cittadino. E così, salendo verso l’entroterra aquilano si raggiunge anche piuttosto agevolmente, il bellissimodi Pettorano sul Gizio. Un paesello di neanche duemila anime in cui perdersi tra vicoli strettissimi ma solo una volta lasciata la vettura a valle e aver attraversato la porta San Marco sulla quale – ironia della sorte – si erge una statua di Sant’Antonio di Padova. Ilnel Parco della Majella Si entra nel, camminando e salendo fino alla piazza centrale dove si apre maestoso un belvedere che lascia correre lo sguardo sul verde sterminato della Riserva Naturale del Monte Genzana e Alto Gizio appartenente al vastissimo Parco della Maiella.