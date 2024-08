Il Lecce si prepara alla sfida con l’Inter | lavoro a parte per uno!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ilsarà il prossimo avversario delnella seconda giornata di campionato. Gotti oggi ha lavorato nuovamente con la squadra. LAVORI – “Squadra in campo nel pomeriggio all’Acaya Golf Resort & SPA in vista della gara di sabato sera con. Kaba ha proseguito nelpersonalizzato. Lazione proseguirà domani con un allenamento pomeridiano sempre sul campo dell’Acaya”. Questa la nota delin merito all’allenamento di oggi, in vista della partita contro, in programma sabato alle 20.45. Dunque, contro la Beneamata, mister Luca Gotti non dovrebbe avere a disposizione Kaba. Anche la squadra di Simone Inzaghi si è allenata oggi ad Appiano Gentile, senza due infortunati. Chi sarà invece della partita, dopo aver saltato l’esordio con il Genoa, è Piotr Zielinski.