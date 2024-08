Giacomo Passeri condannato all’ergastolo in Egitto | lo sconcerto dei familiari

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il caso di, un cittadino italiano di 31 anni, ha suscitato grande preoccupazione e indignazione in Italia. Arrestato al Cairo con l’accusa di detenzione e traffico internazionale di stupefacenti,è stato recentemente, con una pena di 25 anni da scontare nelle carceri egiziane. La sentenza, emessa il 19 agosto, segna un capitolo drammatico in una vicenda che ha visto il giovane, originario della Sierra Leone e cresciuto a Pescara, affrontare una lunga detenzione in condizioni disumane. Il suo arresto risale al 23 agosto 2023, quando fu trovato in possesso di una piccola quantità di marijuana. Nonostante la modesta entità del possesso, le autorità egiziane lo hanno accusato di traffico internazionale di droga, un reato che inviene punito con estrema severità.