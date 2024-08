Fedele Atex | Casi di legionella in un hotel sorrentino quali obblighi per le strutture extralberghiere?

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 21 agosto 2024) “Dopo la chiusura di 4 camere di undella Penisola Sorrentina avvenuta in questi giorni a causa didi, si ripropone la questione dell’obbligo o meno per ledi rispettare le specifiche procedure previste dall’Asl per il controllo e il monitoraggio per contrastare tale rischio”. Ad affermarlo è Sergio, presidente regionale di, l’associazione del turismo extralberghiero. “Ricordiamo – continua– che a marzo 2024, proprio su tale argomento,organizzò un incontro con tutti gli assessori al Turismo e gli operatori ricettivi e responsabili dell’Asl. Dall’incontro emerse una gran confusione normativa per cui fu trasmessa una comunicazione sia alla Regione che all’Asl per avere una risposta precisa sull’argomento.