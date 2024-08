Di Pietro difende Meloni | Cosa c’è davvero dietro l’inchiesta sulla sorella Arianna

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Antonio Di, volto e simbolo di “Mani Pulite” ha sorpreso tutti con una dichiarazione che ha fatto strabuzzare gli occhi a più di qualcuno: “Solidarietà ad, è finita nel tritacarne mediatico-giudiziario proprio come me”. Dispiega in un’intervista a Liberoc’èche vede coinvolta ladella premier. “va giudicata per quel che è lei, non perché è ladel presidente del Consiglio. Viene messa nell’occhio del ciclone per arrivare a Giorgiaed è una criminalizzazione ingiustificata. Stabilito questo principio,è un dirigente di partito. Non so se abbia partecipato o meno a nomine, ma io chiedo: perché mai un dirigente non dovrebbe partecipare a scelte di cui deve farsi carico il suo partito? Le nomine istituzionali sono sempre state fatte su base partitica”.