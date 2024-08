Annunciato a Gamescom Dying Light | The Beast

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Durante l’Opening Night Live alla, Techland ha presentato: The. Un’emozionante avventura standalone della durata di oltre 18 ore, ambientata in un luogo post-apocalittico infestato da zombie, la Foresta di Castor, un tempo celebre meta turistica. Dopo 13 anni di crudeli esperimenti, riuscirete a fuggire. Partirete così alla caccia dei vostri rapitori per ottenere vendetta, ma presto scoprirete che la posta in gioco è molto più alta. Anche se la popolazione di questa regione è diminuita rispetto al passato, sono tante le mostruosità che continuano a vivere nelle fazioni di superstiti. Alcuni di essi chiederanno il vostro aiuto, altri proveranno ad uccidervi. Per non parlare della misteriosa creatura che ha trasformato i boschi nel suo territorio di caccia personale.