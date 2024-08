A che punto sono le indagini sullo yacht affondato nel Palermitano VIDEO

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 21 agosto 2024) AGI - Le ipotesi al vaglio della procura di Termini Imerese (Palermo) sul naufragio del Bayesiantante e tutte di difficile verifica e accertamento. Per cercare di comprendere la situazione, gli inquirenti guidati dal procuratore Ambrogio Cartosio sentiranno personalmente i superstiti, ospitati nel resort Domina Zagarella di Santa Flavia, che guarda proprio il mare di Porticello. Un adempimento necessario per consentire a chi deve rientrare nel Paese di origine di lasciare la Sicilia e l'Italia. Ma l'indagine è all'inizio e i tempi nonprevedibili, anche in proiezione futura, con il recupero delle salme dei sei dispersi e l'esecuzione - quasi certa - delle autopsie.