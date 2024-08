Spari nel bar a Cervinara scattano gli arresti per i due fratelli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 20 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNella tarda serata di ieri, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione a un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso da questo Ufficio nei confronti di duedi San Martino Valle Caudina, rispettivamente di 23 e 24 anni, gravemente indiziati – allo stato delle indagini preliminari – di concorso in tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo. I fatti risalgono alla notte di sabato scorso quando, all’interno di un locale pubblico di, dopo un alterco che ha visto coinvolti i due indagati e un 32enne del posto, la situazione è degenerata al punto che entrambi i, in momenti diversi, impugnata una pistola, hanno sparato alcuni colpi all’indirizzo del rivale, ferendolo gravemente al torace e all’addome.