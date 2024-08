Pd Vaccari striglia Muzzarelli | Candidature decide il partito Non è l’unico ad avere i voti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) "è di sicuro una figura autorevole e di spicco delDemocratico, ma come tutti deve attenersi alle regole che ci siamo dati: sullesi parte da un foglio bianco e l’ultima parola spetterà alla Direzione Regionale che si riunirà la prima settimana di ottobre, dopo quelle provinciali". Alle prese con l’organizzazione della Festa dell’unità all’Ippodromo, il segretario provinciale deldemocratico Stefanoè consapevole che la kermesse sarà l’occasione per tirare la volata ai Dem alle elezioni Regionali e fissa i paletti.ha detto solo che se ilvuole si mette a disposizione come ‘sindacalista del territorio’. Ma nelquesto suo attivismo infastidisce.