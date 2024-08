Napoli secondo tempo a Verona figlio di errori passati Osimhen deve giocare! Si discute a NM Live

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 20 agosto 2024) NM– Zaccaria, Fontana, Varriale, Mora e Sesa sono intervenuti a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da Terzo.Com: NM– Zaccaria: “, ci sono delle difficoltà, Buongiorno può essere un punto di riferimento per la difesa, rimpiango Gaetano”– MARIO ZACCARIA, giornalista: “Manca la voce del presidente, perché c’è qualcosa che non va. Ho sottolineato che il campionato è appena iniziato e non vedo l’ora che finisca, seessere come l’anno scorso, ma le premesse sono queste. Se questo succede è perché la squadra è la stessa, ma con qualcosa in meno, tipoe altri calciatori.