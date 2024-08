Mens Sana Maghelli | Felice e orgoglioso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024) A pochi giorni dal raduno, previsto per giovedì alle 19 alla presidenza storica della Polisportiva1871 al PalaGiannelli, la ‘Note di Siena’Basketball chiude il roster con l’ultimo arrivo. Si tratta di Luigi(in foto), 2 metri, ala classe 2004, romano. "Sono molto contento di questa chance - ha detto -. Darò il massimo fin da subito mettendomi a disposizione del coach e dei compagni. Per me, venire a Siena è un’occasione incredibile. Chiunque in Italia conosce lae poter far parte di questa squadra mi inorgoglisce".sarà il cambio naturale di Prosek. "Sono un’ala, un giocatore a cui piace attaccare il ferro e divertirsi in campo". Poi un messaggio ai tifosi biancoverdi. "Sono prontissimo a vivere questa nuova avventura.