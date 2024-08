Maika Randazzo punta un discusso ex di Temptation Island e GF? Il gossip impazza

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 20 agosto 2024)è ancora single dopo. La giovane sembrava aver avviato una frequentazione con Lino Giuliano subito dopo la fine del reality show, sta di fatto che i due si immortalarono anche a letto insieme. Tuttavia, dopo poco, i due si sono allontanati, separando inesorabilmente le loro vite. In queste ore, però, è emerso uno scoop che riguarda proprio la giovane ex tentatrice del programma. Pare, infatti, che la protagonista abbia messo gli occhi su unex volto die del Grande Fratello. Ecco di chi si tratta. Ecco chi avrebbeto: è un ex die GF In questo periodosi sta godendo ancora le vacanze estive. Molto spesso condivide con i suoi fan di Instagram alcuni momenti salienti delle sue giornate, sia al mare sia in giro per locali.