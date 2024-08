Lamborghini Temerario l’ad Winkelmann | Nuovo standard di tecnologia e prestazioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) “Con, abbiamo superato le nostre aspettative riguardo a ciò che si può ottenere con una vettura sportiva a motore centrale,” ha dichiarato Stephan, Chairman e CEO di Automobili, esprimendo in modo eloquente le ambizioni dell’azienda di Sant’Agata Bolognese per questomodello. Una vettura innovativa secondo tutti i punti di vista, a cominciare dalla power unit. Diversamente dal suo predecessore, Huracán,sarà equipaggiata con un V8 elettrificato, sostituendo così il V10. Come l’anno scorso, quando è stata presentata Lanzador,ha svelato la sua ultima novità durante The Quail, l’evento clou della Monterey Car Week.